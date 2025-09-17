Театр "Комедианты", в частности, ближе к Новому году готовит премьеру сказочной истории "Звездоглазка" для юных зрителей, а в 2026 году представит спектакли "Дом моделей Михаила Зощенко" и "Штабной блиндаж"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 сентября. /ТАСС/. Театры Ленинградской области покажут в новом сезоне большое количество премьер для взрослой, детской и семейной аудитории, в их числе - "Дом моделей Михаила Зощенко" в театре "Комедианты", "Старший сын" в Лодейнопольском театре "Апрель", спектакль "Звездные псы" на сцене Театра "На Литейном" и многие другие. Свои творческие планы театры региона представили на пресс-конференции в ТАСС.

Художественный руководитель и директор театра "На Литейном" (расположен в Петербурге) Сергей Морозов отметил, что сквозной темой нового -117-го по счету - сезона станет "жизнь замечательных людей" - и не только людей. "Через 10 дней на сцене нашего театра состоится премьера Дмитрия Крестьянкина - одного из самых востребованных режиссеров среднего поколения. <…> Он делает спектакль "Звездные псы". Это спектакль про историю страны, про искренние человеческие чувства", - рассказал он. Эту постановку о "преданности человечеству, большой идее и большом сердце в маленьком организме" театр адресует семейной аудитории.

Также зрителей ждет премьера "Трех сестер" по пьесе Чехова "в остром, модерновом и пронзительном решении", "Евгений Онегин", а также проект совместно с издательством "Альпина" - "Чему я могу научиться у…" - у Рахманинова, Миклухо-Маклая, Анны Ахматовой и других, отметил Морозов. "С одной стороны, это образовательный проект, а с другой стороны - это знакомство через театральное искусство со знаковыми личностями российской культуры различных эпох", - пояснил он. Театр отправится на гастроли в Новороссийск, Нижний Тагил и Нижний Новгород, а центральным событием сезона станет третий форум-фестиваль "Область театра", который пройдет в октябре в Киришах и будет посвящен современным тенденциям театрального искусства.

"Чайка", "Заповедник" и "Атомный рай"

Театр "Комедианты" (Санкт-Петербург) ближе к Новому году готовит премьеру сказочной истории под названием "Звездоглазка" для юных зрителей, а в 2026 году представит спектакли под названием "Дом моделей Михаила Зощенко" о периоде 1920-1930-х годов, а также "Штабной блиндаж", рассказывающий о воинах - участниках специальной военной операции, анонсировал худрук театра Михаил Левшин.

Лодейнопольский драматический театр-студия "Апрель" открывает в этом году 35-й юбилейный сезон. На предстоящий год запланированы две премьерные постановки, они будут связаны с темой традиционных духовных ценностей. Одна из них - "Старший сын", вторая - "Обыкновенное чудо". Также к своему юбилею театр представит чеховскую "Чайку". В гастрольной географии коллектива - Московская область и города Белоруссии, поделился директор, худрук театра Алексей Байдаков.

Выборгский театр драмы и кукол "Святая крепость" готовит две детские премьеры. Татьяна Тушина выпустит постановку по шведской сказке "Баба Яга на помеле", а актер Евгений Кулиш - спектакль "У ковчега в восемь" - "почти библейскую историю, переведенную на жизнь животных", рассказал худрук и директор театра Юрий Лабецкий. Спектакль молодого режиссера Екатерины Никитиной "Атомный рай" получил приглашение в 2026 году отправиться на гастроли по городам России, связанным с атомной промышленностью. Кроме того, театр покажет свои постановки на гастролях в Ставрополе, Сочи и Краснодаре.

Среди грядущих премьер Драматического театра на Васильевском (Санкт-Петербург) - "Дуэль" режиссера Романа Смирнова, "Я шагаю по Москве" по киносценарию Геннадия Шпаликова от главного режиссера театра Руслана Нанавы, "Заповедник" по произведению Сергея Довлатова в постановке Олега Сологубова и "Костюмер" Галины Зальцман. Детскую аудиторию ждут "Новый год в Простоквашино" и "Мышонок, который хотел увидеть море", сообщил руководитель отдела развития и рекламы театра Владислав Макогончук.