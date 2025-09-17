Экран монитора станет порталом в мир "компьютерной игры", где классические персонажи сказки оживают и сходят с цифрового полотна

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. "Москонцерт" к Новому году подготовит спектакль "Небалет Щелкунчик: игра начинается" в постановке режиссера Вадима Летунова и хореографа Ивана Межевикина. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщила художественный руководитель "Москонцерта" Басиния Шульман.

"К Новому году мы сконцентрируемся на спектакле "Небалет Щелкунчик". Мы решили, что для нас очень важно создать такой новый проект, потому что люди, которые смотрят все время балет, даже не знают сюжета, по сути - в балете [он] не совсем прослеживается. А мы хотим сосредоточиться на сюжете и рассказать его детям", - сказала Шульман.

По ее словам, интерактивное представление разворачивается на грани реальности и виртуального пространства. В рождественскую ночь экран монитора станет порталом в мир "компьютерной игры", где классические персонажи сказки оживают и сходят с цифрового полотна. Представление пройдет в "Москонцерт-холле".

Также, по ее словам, с 23 по 30 ноября "Москонцерт" планирует провести в музее-заповеднике "Архангельское" Первый хоровой фестиваль.