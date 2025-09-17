Лукашенко поддержал идею создания фильмов о многовековой истории Белоруссии

Президент республики заявил, что готов лично курировать этот процесс

МИНСК, 17 сентября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поддержал идею более широкого отражения в кинематографе многовековой белорусской истории и заявил, что готов лично курировать этот процесс.

Как сообщило агентство БелТА, на встрече с идеологическим активом и экспертным сообществом, посвященной Дню народного единства, председатель Белорусского комитета молодежных организаций Вадим Боровик поднял тему популяризации истории республики. Он отметил, что сейчас в стране во многом сконцентрированы только на определенных, хоть и важных, этапах истории, как, например, годы Великой Отечественной войны и объединение страны в сентябре 1939 года. "Но у нас история 1000-летняя. Нашему "Беларусьфильму" задача должна быть - снять хорошие фильмы по всей истории белорусской государственности, ее развития, - сказал Боровик. - Чтобы не говорили, что у нас история началась 30 лет назад, либо с созданием СССР, либо с объединения (Западной и Восточной Белоруссии - прим. ТАСС) в 1939 году".

"Я готов к тому, чтобы это отразить в кинофильмах. Чтобы показать свою историю. Я этого сторонник, - ответил на это предложение Лукашенко. - Давайте сценарий! Нужен хороший сценарий, чтобы история была соблюдена. Дело даже не в деньгах. Главное, дайте сценарий хороший. Надо патриотичный, искренний, честный сценарий".

Депутат Палаты представителей (нижняя палата) парламента Белоруссии Игорь Марзалюк рассказал, что подобная работа уже начата совместно с Белтелерадиокомпанией.

"Дайте сценарий. Я готов курировать это. И будем потихонечку снимать и двигаться в этом направлении", - подчеркнул президент.

Он также напомнил, что в аналогичных целях сейчас в Минске идет строительство нового здания Национального исторического музея. "Мы хотим актуализировать эту тему. Хотим создать музей, куда бы молодежь заходила и гордилась", - добавил белорусский лидер.