Выход картины запланировали на 2026 год

СОЧИ, 17 сентября. /ТАСС/. Никита Кологривый сыграет главную роль в фильме "Сектор газа". Выход фильма запланирован на платформе Premier в 2026 году, сообщил генеральный продюсер платформы Давид Кочаров на презентации нового сезона платформы в рамках фестиваля "Новый сезон" в Сочи.

"Мне кажется, это будет хорошее кино, очень человечное, очень понятное. В следующем году, надеемся, мы его выпустим", - сказал Кочаров.

Режиссером проекта стал Владимир Щегольков. В работе над картиной принимает участие компания Arna Media, производство - "Луна-парк".

Рок-группа "Сектор газа" была создана в Воронеже в конце 1987 года вокалистом и автором песен Юрием Клинских. Музыкант был более известен под псевдонимом Юра Хой.

Четвертый фестиваль онлайн-кинотеатров "Новый сезон" проходит в этом году на курорте "Роза Хутор" в Сочи с 15 по 20 сентября.