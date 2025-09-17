В нем выступили солисты проекта Санкт-Петербургского Дома музыки "Музыкальная сборная России"

СИРИУС /федеральная территория/, 17 сентября. /ТАСС/. Солисты проекта Санкт-Петербургского Дома музыки "Музыкальная сборная России" выступили в камерном концертном зале "Сириус", высоко оценив интерьер и акустику новой концертной площадки. Они стали участниками первого концерта, который прошел на этой площадке в среду.

"Это большая честь выступать первым в таком зале. Зал фантастической красоты - и экстерьер, и интерьер. И такой же красоты звучание [в нем]. Когда мы играли, было ощущение, что акустика ровно такая, какая она должна быть. Это и не перебор, что звучание как в огромном соборе, и не сухая, то есть потрясающая акустика. Можно одновременно и не форсировать, и не стесняться, и не зажиматься. Музыка течет так, как она должна течь. Звук очень органичный - ни прибавить, ни убавить. Он ровно такой, какой и должен быть", - заявил лауреат II премии Международного конкурса "Пражская весна" Федор Освер (гобой).

Высоко оценил акустику нового концертного зала и лауреат II премии Международного музыкального конкурса в Сендае Александр Ключко (фортепиано).

"Мне кажется, что акустика этого зала прекрасно подходит именно для сольных концертов фортепиано, для камерной музыки, потому что [в этом зале] не нужно никак корректировать свою интерпретацию, основываясь на акустике зала. То, что звучит на сцене, примерно так же звучит и в концертном зале, это большая редкость. И это огромное удовольствие открывать этот зал. И я уверен, что с огромным удовольствием мы будем вновь сюда возвращаться", - отметил Ключко.

Концертный комплекс мирового уровня строился в Сириусе с 2020 года. Он станет центром культурного кластера и местом притяжения профессиональных музыкантов, молодежных коллективов и любителей искусства. Комплекс будет включать в себя два современных зала с уникальной акустикой, его проектирует выдающийся специалист Ясухиса Тойота, разработавший концепты более ста концертных площадок по всему миру, включая залы в Хельсинки, Гамбурге, Лос-Анджелесе, Санкт-Петербурге.