Генеральный продюсер платформы Premier Давид Кочаров также анонсирован проекты "Паучиха" и "Черкизона"

СОЧИ, 17 сентября. /ТАСС/. Сериалы онлайн-кинотеатра Premier, ставшие народными хитами в 2025 году, получат продолжение, сообщил генеральный продюсер платформы Давид Кочаров на презентации нового сезона платформы в рамках фестиваля "Новый сезон" в Сочи.

Зрителей ждет второй сезон иронического детектива "Подслушано в Рыбинске", главные роли в котором исполнили Тимофей Трибунцев и Рузиль Минекаев. Первый сезон сериала про рыбинского журналиста с паранормальными способностями посмотрели более 22 млн зрителей, рассказал Кочаров. Сценарий продолжения напишет также Иван Баранов, режиссером останется Петр Тодоровский.

Также Premier снимет второй сезон комедии "Олдскул". Сценарий нового сезона почти готов, съемки скоро стартуют, а премьера планируется на 1 сентября 2026 года. Также второй сезон получит сериал "Хутор" Гоши Куценко с ним же в главной роли. Новые сезоны снимут для детектива "Тайга", который рассказывает о расследовании серии убийств девочек из неблагополучных семей в провинциальном городке, и для детектива "Зверобой", главную роль в котором исполняет Павел Чинарев.

Также на платформе выйдет несколько полных метров - фильм "Огненный мальчик", режиссером которого выступила Надежда Михалкова, драматический фильм "Сливянкина" от Александра Цыпкина, "Курьер по-русски" с Сергеем Шакуровым, который станет адаптацией фильма "Стажер" с Робертом де Ниро, а также "Таня и космонавт" - продюсером фильма выступила Виктория Исакова, она же исполнила в нем главную роль. Также в фильме снялись Сергей Гилев, Анна Михалкова, Нелли Уварова, Милош Бикович и другие. Режиссером выступает Алексей Кокорин. Первым режиссером проекта был Юрий Мороз, которого не стало 14 июля. Зал почтил его память аплодисментами, стоя.

Также Кочаров анонсирован проекты "Паучиха" и "Черкизона". Первый из них посвящен так называемым инфоцыганам. Второй должен стать началом трилогии про рынки, которую Premier делает совместно с платформой Wink. В нее войдут проекты про рынок "Горбушка" и дальневосточный рынок автомобилей.

Четвертый фестиваль онлайн-кинотеатров "Новый сезон" проходит в этом году на курорте "Роза Хутор" в Сочи с 15 по 20 сентября.