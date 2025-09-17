В рамках X Фестиваля музыкальных театров "Видеть музыку" зазеркальцы покажут 7 октября спектакль "Сказка о царе Салтане" Николая Римского-Корсакова при участии ведущих солистов труппы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 сентября. /ТАСС/. Оперой "Тоска" Джакомо Пуччини откроет 39-й сезон Детский музыкальный театр "Зазеркалье". Постановщики этого спектакля - народные артисты России режиссер Александр Петров и дирижер Павел Бубельников - в новом творческом году покажут оперу "Любовник Мельпомены" о судьбе основателя первого в России профессионального театра Федора Волкова, сообщили в пресс-службе театра.

"В драматургии оперы Геннадия Банщикова причудливым образом сплетаются политические коллизии, отношения художника и власти, судьбы первых "актиоров", русских императриц, их мужей и фаворитов. Премьера намечена на март", - рассказали в пресс-службе.

В новом сезоне труппа пополнилась выпускниками РГИСИ 2025 года, окончившими курс профессора Александра Петрова. Все они со студенческих лет задействованы в спектаклях "Зазеркалья". Одна из учениц мастера, Вероника Ищенко, в начале октября театр покажет свою режиссерскую работу - спектакль "Игра в классики" по мотивам одноименного романа Хулио Кортасара, с зонгами Курта Вайля. Выпускной курс 24 октября примет участие в совместном проекте РГИСИ и его филиала в Калининграде, где будет показан курсовой спектакль - джазовый мюзикл Наталии Карш "Ку-ка-ре-ку!", который уже вошел в репертуар "Зазеркалья". Профессор Петров проведет в этом городе мастер-класс на основе своей авторской методики "Психофизика актерского партнерства".

В рамках X Фестиваля музыкальных театров "Видеть музыку" зазеркальцы покажут 7 октября на сцене московского театра "Геликон-опера" спектакль "Сказка о царе Салтане" Николая Римского-Корсакова при участии ведущих солистов труппы.

В театре продолжит работу любимый школьниками Арт-клуб "Три апельсина", открытый для всех, кто готов познакомиться с петербургскими актерами, поэтами, композиторами, поучаствовать в театральных, литературных и музыкальных играх.