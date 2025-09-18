МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Московский Театр Терезы Дуровой откроет 18 сентября новый, 33-й по счету сезон премьерой музыкального спектакля для всей семьи "Малахитовая шкатулка" по мотивам сказов Павла Бажова. Постановку осуществила художественный руководитель труппы народная артистка РФ Тереза Дурова, сообщили ТАСС в пресс-службе театра.

"Режиссер Тереза Дурова обращается к уральскому фольклору, населенному колоритными персонажами и таинственными силами, и показывает ныне не сохранившийся дореволюционный уклад жизни народов Урала", - сказала собеседница агентства.

Она отметила, что Павел Бажов, уроженец рабочего поселка Сысерть, вырос на фольклорных сказках, которые часто рассказывали представители старшего поколения его семьи. Первые очерки о жизни дореволюционных рабочих Урала он опубликовал в 1924 году в местном журнале - они легли в основу сборника, ставшего прообразом "Малахитовой шкатулки". За минувший век сказы Бажова были переведены более чем на 100 языков мира.

"Чтобы познакомить зрителя с мифами горного Урала, драматург Артем Абрамов соединил несколько ключевых сюжетов сборника "Малахитовая шкатулка" в одну большую историю. Он сохранил архетипы героев, дав некоторым персонажам новые имена. Главными в спектакле, конечно же, остаются Данила-мастер и Хозяйка Медной горы", - проинформировала представитель пресс-службы.

Она также обратила внимание, что музыка "Малахитовой шкатулки", написанная и аранжированная композитором Сергеем Кондратьевым, эклектична. В палитре жанров слышны фольклорные стилизации, техно-индастриал, фолк-рок, фолк-джаз и другие направления.

Режиссер о спектакле

Свою концепцию спектакля определила перед премьерой Тереза Дурова. "Урал конца XVIII века, о котором мы рассказываем, отличается от других регионов нашей огромной страны своим укладом жизни, поэтому и легенды там особенные. Тема столкновения человека и природы красной нитью проходит сквозь сказы Бажова и наш спектакль", - уточнила она.

По ее словам, природа может быть как доброй, так и злой, но "она всегда могущественнее человека". "Она живет по своим непреклонным законам, и перечить ей бесполезно! Природа беспощадна, когда нарушают ее гармонию, когда вторгаются в ее недра. И человек должен осознавать меру своей ответственности перед окружающим его миром - не быть жадным, черпая богатства земли, соблюдать хрупкий баланс в отношениях с природой. Только тогда можно полноценно познать красоту и щедрость этого мира. Актуально ли это сегодня? Как никогда!" - заявила режиссер.

Над созданием спектакля также работали художник-постановщик Мария Рыбасова, художник по костюмам Виктория Севрюкова, хореограф-постановщик Артур Ощепков, дирижер-постановщик Илья Мовчан.

Исполнителями ролей выступают Анастасия Тюкова, Владислав Савчук, Сергей Батов, Юлия Юнушева, Любовь Никулица, Сергей Лобанов, Алексей Дындыкин, Артур Матусов, Георгий Шабанов и другие. Премьерные показы "Малахитовой шкатулки" пройдут 18 и 19 сентября, добавили в пресс-службе.