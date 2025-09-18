Монумент установили в центральной части Челябинска

ЧЕЛЯБИНСК, 18 сентября. /ТАСС/. Инициативная группа и скульпторы в Челябинской области создали памятник выдающемуся русскому адвокату Федору Плевако, который в 1842 году родился в расположенном в регионе городе Троицке. Об этом ТАСС сообщил областной министр культуры Алексей Бетехтин.

"В качестве места для установки памятника Федору Плевако выбрана центральная часть Челябинска. Монумент создан силами инициативной группы и скульпторов. Три источника финансирования - Адвокатская палата РФ, Адвокатская палата Челябинской области, благотворительный фонд "Бирюзовый", - сказал министр.

Он пояснил, что торжественное открытие памятника запланировано на 22 сентября в сквере между улицами Воровского, Елькина и Тимирязева.

"Монумент - результат кропотливого труда, глубокого осмысления и искренней любви к истории Отечества. На протяжении долгих месяцев команда талантливых скульпторов, архитекторов и общественных деятелей работала над тем, чтобы величественный образ Федора Никифоровича был воплощен в граните и бронзе с максимальной точностью и выразительностью. Его монументальная фигура, исполненная достоинства, мудрости и внутренней силы, словно замерла в движении перед выступлением в суде, способным изменить ход дела", - рассказал собеседник агентства.

Ранее память о Плевако в Челябинской области предложил увековечить актер Сергей Безруков, который в составе съемочной группы приезжал в регион на съемки сериала.

Федор Плевако - русский адвокат, талантливый оратор, прозванный за свое красноречие "московским златоустом". Он известен не только в России, но и за рубежом. Плевако был неизменным участником крупнейших политических и уголовных процессов конца XIX и начала XX веков.