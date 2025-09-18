Мероприятие пройдет 24-27 сентября

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Редкая акварель работы Михаила Юрьевича Лермонтова будет впервые представлена публике Российской государственной библиотекой (РГБ) на ярмарке академического искусства "Арт Россия. Классика. Новый взгляд", сообщили ТАСС в пресс-службе библиотеки.

"Посетители увидят произведение "Бивуак Лейб-гвардии гусарского полка под Красным Селом…", созданное писателем в 1835 году. Уникальной особенностью акварели является бронзовая пластинка на раме с подробным перечнем участников сцены, среди которых князья Вяземские, Ломоносов, Баратынский и другие современники Лермонтова, изображенные во время службы в полку", - рассказали в пресс-службе.

Там подчеркнули, что картина представляет собой не только художественную ценность, но и историко-документальное свидетельство. В фондах РГБ хранится более 40 акварелей Лермонтова, но лишь немногие доступны широкой публике. "Для меня эта картина особенная, потому что показывает, насколько богата наша культурная традиция, и какими талантливыми были наши предки. Я уверен, что каждый посетитель найдет в ней частичку себя, погрузится в мир гениев прошлого и почувствует особую связь времен", - цитирует пресс-служба гендиректора Российской государственной библиотеки Вадима Дуду.

Ярмарка "Арт Россия. Классика. Новый взгляд" пройдет 24-27 сентября в Гостином дворе. Проект основан корпорацией "Синергия" и искусствоведом Елизаветой Фроловой при поддержке Российской академии художеств. Участниками ярмарки станут крупнейшие художественные школы страны - МГАХИ им. В. И. Сурикова, МАРХИ и студия военных художников им. М. Б. Грекова. В основную экспозицию вошли свыше 100 стендов художников и галерей, которые были отобраны кураторским советом из более чем 1,5 тыс. заявок.