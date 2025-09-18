По словам музыканта, необходимо сначала "продемонстрировать свой талант, если он у тебя есть"

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Популярность в социальных сетях не должна быть главной целью при выборе занятия, таким мнением с ТАСС поделился итальянский диджей Алекс Гаудино.

"Сейчас молодые продюсеры или диджеи слишком увлечены социальными сетями. Когда они решают, что им нужно там прославиться, они начинают что-то делать: диджеить, продюсировать, готовить на кухне, становиться моделями и так далее. Так вот, это так не работает - все наоборот. Ты должен что-то делать, продемонстрировать свой талант, если он у тебя есть, а потом, если что-то получится, возможно, ты сможешь развиваться в социальных сетях", - считает Гаудино.

По его словам, диджеи из социальных сетей не смогут прийти в клуб и посоревноваться там с настоящими профессионалами - так же работает и с другими направлениями. "Мне не нравится такой подход. Так что, если вы что-то делаете, делайте это со страстью. Не только для того, чтобы заполучить девушек или подписчиков в социальных сетях. Это простой совет", - заключил он.

Говоря о современных трендах, Гаудино поделился, что сейчас моден жанр афро-хаус, он пользуется большим успехом по всему миру. "Я ненавижу, когда наступает благоприятный период для чего-то особенного, например, для афро-хауса, все начинают его исполнять, именно это и происходит. И я не говорю, что буду это делать, но у меня есть свой стиль, и я буду продолжать делать все в своем стиле, и я всегда буду смотреть правде в глаза", - добавил он.