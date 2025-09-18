В Театре Армии проходит фестиваль "23 дня до Победы"

Мероприятие продолжит работу до 24 сентября

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. II Всероссийский театральный фестиваль "23 дня до Победы" проходит в Центральном академическом театре Российской армии (ЦАТРА). Он начался 17 сентября и продолжит работу до 24 сентября, сообщили ТАСС в пресс-службе театра.

"В год 80-летия Великой Победы, Центральный академический театр Российской Армии принимает на своей сцене лучшие постановки о Великой Отечественной войне, выбранные из более чем 70 заявок от театров со всей России. Пять театров, первым из которых станет Санкт-Петербургский театр "Мастерская", представят зрителям пронзительные истории о жизни на войне, судьбах и силе духа поколения победителей", - говорится в сообщении.

Среди ближайших показов - "Семнадцать мгновений весны" режиссера Антона Зольникова, который также выступает автором сценической версии. В основе спектакля - одноименный роман Юлиана Семенова. В столицу постановку привез Театр музыки, драмы и комедии Новоуральского городского округа, ее покажут 22 сентября.

23 сентября зрителям представят работу Кировского театра кукол имени А. Н. Афанасьева. Так, на сцене ЦАТРА артисты сыграют спектакль для всей семьи "Ястребок. Сказка о бумажном самолетике" в постановке режиссера Олега Лабозина. "В этот же вечер публику ждет спектакль "Саня, Ваня, с ними Римас" Белгородского государственного академического драматического театра имени М. С. Щепкина режиссера Станислава Мальцева", - добавили в пресс-службе.

Завершит фестиваль спектакль режиссера из Санкт-Петербурга Марии Романовой "Мой бедный Марат" (Красноярский драматический театр имени А. С. Пушкина).

"Первый этап фестиваля с 16 апреля по 8 мая, именно столько в 1945 году длилась Берлинская наступательная операция, по итогам которой капитулировала фашистская Германия, объединил 73 театра в 42-х городах России от Калининграда до Дальнего Востока. Идея фестиваля заключается в сохранении и передаче памяти из поколения в поколение", - заключили в ЦАТРА.