Средства в виде субсидий предоставит Министерство культуры России

ТАМБОВ, 18 сентября. /ТАСС/. Министерство культуры России предоставит 30 млн рублей в виде субсидий на создание трех модельных библиотек в Тамбовской области в 2026 году благодаря нацпроекту "Семья". Об этом ТАСС сообщили в Минкультуры региона.

"Три учреждения нашего региона получат федеральную поддержку от Министерства культуры России на сумму более 30 млн рублей на создание модельных муниципальных библиотек в 2026 году. Это Центральная библиотека в Ржаксинском округе, библиотека-филиал № 12 имени Н.А. Некрасова в Тамбове и Детская библиотека в Уварове", - сообщили в ведомстве.

Благодаря финансовой поддержке в библиотеках проведут капитальный ремонт, оборудуют зоны для чтения, приобретут современное оборудование и обновят книжные фонды. Кроме того, сотрудники библиотек пройдут курсы повышения квалификации. "Сегодня модельная библиотека - это не просто книгохранилище и читальный зал, а арт-холл для презентаций или мультимедийная коворкинг-зона для работы, общения и обучения. Здесь проводят мастер-классы, лекции и даже спектакли, выходят в виртуальную реальность", - отметили в Минкультуры региона, уточнив, что в настоящий момент в Тамбовской области по нацпроекту создано уже 18 модельных библиотек.