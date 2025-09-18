По словам композитора, вокальные способности участников для него не имеют значения

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Победитель международного музыкального конкурса "Интервидение" будет определяться не вокальными данными и стилем, а искренностью и честностью исполнения. Такое мнение выразил в интервью с ТАСС композитор и продюсер Максим Фадеев, который написал песню "Прямо по сердцу" для представителя России на конкурсе Ярослава Дронова (Shaman).

"Сложно сказать, кто победит. Можно сколько угодно делать ставки, но будет так, как распорядится всевышний. Победит тот, кто будет более честен и искренен", - сказал он.

По его словам, недавно в соцсетях он назвал трех фаворитов - Казахстан, Китай и Киргизию - однако добавил, что вокальные способности участников для него не имеют значения. "Паровоз тоже гудит и тоже громко. Поэтому вокал не имеет особого значения. Имеет значение только одно - искренность исполнения и музыкальная точность", - подчеркнул композитор.

Полный текст интервью будет опубликован на сайте ТАСС 18 сентября.