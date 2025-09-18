По словам композитора, искусство не должно быть частью политических игр и заявлений

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Международный музыкальный конкурс "Интервидение" сможет добиться успеха, если организаторы не допустят его политизации. Таким мнением в интервью с ТАСС поделился российский композитор и продюсер, автор песни для конкурса для представителя России Максим Фадеев.

"Искусство не должно быть частью политических игр и заявлений. На "Евровидении" страны противопоставляли себя друг другу, и конкурс стал площадкой для политических перформансов. Мне сильно не хочется, чтобы мы переносили это к себе. Хотелось бы, чтобы музыка оставалась вне политики", - отметил Фадеев.

По его словам, сама концепция "Интервидения" ему нравится. "Возвращаясь к "Интервидению", мне интересна идея объединения людей разных национальностей и культур. Сегодня это культурное событие, которое должно демонстрировать красоту и достоинство нашей страны", - добавил продюсер.

Фадеев подчеркнул, что успех конкурса во многом зависит от качества реализации. "Такие проекты сближают, очень важно, чтобы реализация была на высшем уровне - режиссерская, креативная и артистическая", - заключил музыкант.

О конкурсе

"Интервидение" -песенный конкурс, существовавший в 1946-1993 годах при Международной организации телевидения и радиовещания (OIRT). Он проводился в 1960-1980-х годах по аналогии с "Евровидением", музыкальной премией, отделившейся от OIRT Европейским вещательным союзом.В конкурсе участвовали не только социалистические страны и страны близкие к СССР, но также Австрия, Бельгия, Испания,Канада, Нидерланды и Португалия.

Президент РФ Владимир Путин 3 февраля 2025 года подписал указ о проведении международного музыкального конкурса "Интервидение". Возрожденное "Интервидение" пройдет 20 сентября 2025 года в Москве, Россию на конкурсе представит заслуженный артист РФ Ярослав Дронов, известный под псевдонимом Shaman. Участие в "Интервидении" подтвердили более 20 стран.