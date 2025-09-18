Фестиваль "Уличный драйв" пройдет в спортивно-развлекательном комплексе "Лужники"

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Американский рэпер и телеведущий Xzibit станет одним из выступающих артистов фестиваля "Уличный драйв", который пройдет 27 сентября в Москве. Информация об этом появилась на официальном сайте артиста.

"Xzibit вернется в Россию в субботу, 27 сентября 2025 года! Приготовьтесь к этому невероятному выступлению", - указано на сайте.

Помимо Xzibit на "Уличном драйве" примут участие российский артист Xolidayboy и рок-группа "Кипелов". Фестиваль пройдет в спортивно-развлекательном комплексе "Лужники".

Xzibit (настоящее имя Элвин Натаниэль Джойнер IV) родился 18 сентября 1974 года в Детройте, США. С 1996 года выпустил восемь сольных альбомов. Артист сотрудничал с известными рэперами - Eminem, Snoop Dogg, Dr. Dre, Method Man, Game, а также с рок-группой Within Temptation. С 2013 года он является участником хип-хоп супергруппы Serial Killers вместе с B-Real и Demrick.

Был ведущим шоу на телеканале MTV "Тачку на прокачку". Кроме того, снимался в кино и в сериале "Империя".