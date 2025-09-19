Следующий форум в 2025 году пройдет в Рязани

ГРОЗНЫЙ, 19 сентября. /ТАСС/. Северо-Кавказский театральный форум, организованный Союзом театральных деятелей России (СТД), открылся в Грозном. В нем принимают участие около 120 деятелей культуры, передает корреспондент ТАСС.

"Проведение этого форума в стенах Национальной библиотеки, носящей имя классика чеченской литературы А. А. Айдамирова, глубоко символично. Это признание богатого культурного потенциала Чеченской Республики и всего Северо-Кавказского региона. Уверен, что диалог, начатый в Красноярске, получит здесь, на гостеприимной чеченской земле, новое глубокое звучание", - сказал на открытии министр культуры региона Иса Ибрагимов.

Форум в Грозном - второй в серии региональных форумов, организованных СТД с целью разработки концепции развития театрального дела в РФ на период до 2035 года.

"Написание концепции - это значимый этап развития отечественного театра, и нынешнее мероприятие продемонстрирует нам важность вопроса преемственности поколений и объединения театральной общественности. На этом форуме мы точно почувствуем связь поколений. Самому молодому участнику - 18 лет, а самому опытному - 88", - отметила начальник творческого управления СТД РФ Надежда Скляр.

Ожидается, что форум позволит совместно выработать стратегические, образовательные и организационные решения, которые будут способствовать обмену опытом, а также стимулировать вовлеченность региональных и федеральных участников, превращая концепцию будущего театра в рабочий инструмент развития всей театральной сферы страны. Следующий форум в 2025 году пройдет в Рязани с 17 по 19 ноября.