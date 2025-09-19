Кинокартина основана на романе Владимира Богомолова "Момент истины"

КАЛИНИНГРАД, 19 сентября. /ТАСС/. Режиссер-постановщик нового фильма "Август" о советской контрразведке Никита Высоцкий представит эту кинокартину на премьере в Калининграде. Первый показ новой ленты здесь состоится 20 сентября, за пять дней до выхода ее в широкий российский прокат, сообщили ТАСС в АНО "Фестивальная дирекция".

"20 сентября 2025 года в Калининграде в кинотеатре "Синема Парк" состоится премьерный показ фильма "Август", основанного на романе Владимира Богомолова "Момент истины", о советской контрразведке, ищущей немецких шпионов в лесах Белоруссии. Кинокартину лично представит Никита Высоцкий. В главных ролях заняты народный артист Российской Федерации Сергей Безруков, Никита Кологривый, Павел Табаков", - рассказали в "Фестивальной дирекции".

В видеообращении в Telegram-канале "Фестивальной дирекции" к калининградским зрителям Высоцкий поблагодарил их за то, что во время "съемок нам очень много помогали, вы нас вдохновляли". Он подчеркнул, что калининградцы будут первыми зрителями новой киноленты, тогда как в Москве премьера "Августа" состоится 22 сентября.

В "Фестивальной дирекции" ТАСС сказали, что в Калининградской области снято много различных эпизодов фильма. Съемки проходили в городах Черняховск и Гвардейск, поселках Железнодорожный и Домново.

"Фильм "Август" - победитель конкурса на рибейт в Калининградской области. В 2024 году проект получил выплату из регионального бюджета в размере 5 104 834,6 рублей, потратив в регионе в сумме более 25 млн рублей", - особо отметили в "Фестивальной дирекции". Эти факторы были в числе определяющих при выборе Калининграда для предпремьерного показа картины.

Предпоказ фильма "Август" организован при поддержке кинокомпании "Дирекция кино", кинокомпании "Централ Партнершип", сети кинотеатров "Синема Парк", а также кинокомиссии, правительства и Министерства по культуре и туризму Калининградской области, АНО "Фестивальная дирекция".