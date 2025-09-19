По словам председателя регионального отделения Союза театральных деятелей РФ Хавы Ахмадовой, на всероссийском фестивале "Федерация" ожидается около 650 участников

ГРОЗНЫЙ, 19 сентября. /ТАСС/. Спектакли из 10 регионов будут представлены на Всероссийском фестивале национальных театров "Федерация", который пройдет в Грозном с 21 по 29 сентября. Об этом ТАСС рассказала председатель регионального отделения Союза театральных деятелей РФ Хава Ахмадова.

"Десять регионов представят свои лучшие спектакли: это Татарстан, Башкортостан, Мордовия, Дагестан, Адыгея, Чеченская Республика, Москва и другие регионы. Около 650 участников ожидается. В рамках фестиваля планируется провести множество лекций, семинаров и мастер-классов по сценической речи и сценографии. А самое главное - впервые под руководством Григория Заславского будет проходить семинар театральных критиков", - рассказала она.

По словам Ахмадовой, также на фестивале пройдут две творческие встречи с народным артистом РФ, председателем СТД РФ Владимиром Машковым и с народным артистом России Евгением Князевым. "Значимость этого фестиваля трудно переоценить, потому что он сближает и объединяет. Мы делимся нашими идеями, мы сближаемся, роднимся и объединяемся. Мы чувствуем пульс театра, мы чувствуем, что мы дети одной большой великой страны", - сказала Ахмадова.

Фестиваль откроется 21 сентября премьерой Чеченского государственного драматического театра имени Х. Нурадилова, который представит на родном языке новую постановку "Гамлета".