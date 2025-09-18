Выставка представлена зрителям в двух частях

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Выставочный проект, посвященный творчеству российского акварелиста, народного художника России, основателя Школы и Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки, открылся в Государственном Кремлевском Дворце (ГКД), передает корреспондент ТАСС. Экспозицию можно будет посетить до 30 ноября 2025 года.

"Мы сегодня собрались на открытии очень значимой выставки - значимой как в художественном, так и в нравственном, духовном смысле. Потому что представлены на ней работы большого мастера - одного из ведущих в мире мастеров акварельной живописи, народного художника России Сергея Николаевича Андрияки, оставившего потрясающее наследие, которое насчитывает несколько тысяч акварельных произведений. <…> От этих картин словно исходит особый свет, который отвлекает от суеты и ненавязчиво подправляет тончайшие внутренние настройки тех, кто вступает с ними в зрительный диалог", - сказал во время торжественного открытия выставки заместитель генерального директора ГКД Константин Ярошевский.

Выставка представлена зрителям в двух частях: "Сергей Андрияка. Моя Россия" - это путешествие по творческому пути художника, а "С.Н. Андрияка. Связь поколений" включает работы отца мастера - Николая Андрияки, а также творчество дочерей Сергея Андрияки - художниц Елизаветы, Софьи и Марии."Иными словами, данная выставка - пример удивительной творческой преемственности в рамках семьи, а заложил ее основы отец Сергея Николаевича, известный советский художник, заслуженный художник РСФСР Николай Иванович Андрияка, фронтовик, который добровольно ушел защищать Родину в июне 1941 года, участвовал в обороне Сталинграда и форсировании Днепра, дошел до Берлина. Его военные работы бесценны, и некоторые из них тоже можно увидеть на этой выставке", - подчеркнул Ярошевский.

Как поделилась проректор по стратегическому развитию Академии акварели и изящных искусств, художница Софья Андрияка, на выставке представлено свыше 100 работ. "Мы старались отобрать работы, связанные с Россией, чтобы экспозиция имела патриотическое значение и дидактическую составляющую, поскольку очень часто во дворец приходят молодежь и дети, и хотелось, чтобы они это впитывали. Вторая часть выставки повествует о том, как наша семья связана посредством искусства. Это преемственность, которую я надеюсь сохранить", - заключила она.

Сергей Андрияка - живописец, академик Российской академии художеств, народный художник РФ (2005). Организатор и художественный руководитель Московской государственной специализированной школы акварели Сергея Андрияки, основатель Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки. Автор многочисленных пейзажей и натюрмортов.