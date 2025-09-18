Экспозицию можно посетить до 25 сентября

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Выставка, посвященная памяти российского графика и живописца Дмитрия Санджиева, открылась в Москве, сообщил в Telegram-канале глава Калмыкии Бату Хасиков.

"Гостям представлена ретроспектива более чем из 50 произведений, в том числе легендарный цикл "Вдова чабана", удостоенный международных наград. Выставка приурочена к III Международному буддийскому форуму и продлится до 25 сентября. На открытии собрались родные, друзья, коллеги и многочисленные почитатели таланта мастера. Дмитрий Никитич оставил наследие, равного которому нет: его полотна знают и любят не только в России, но и во многих странах мира", - написал он.

Экспозиция "Иди и найди свет" открыта на площадке Московского политехнического университета "Арт Политех". Хасиков пригласил всех, кто в эти дни находится в Москве, посетить экспозицию и прикоснуться к свету и таланту, которые Дмитрий Санджиев оставил в наследие.

"Для нас же он навсегда останется Героем Калмыкии - художником, который сумел отразить в своих работах сердце и дух народа. <…> Благодарю и.о. заместителя председателя правительства Республики Калмыкия - постоянного представителя Республики Калмыкия при президенте РФ Герензалу Константиновну Мучкинову, а также выставочно-образовательную площадку "Арт Политех" за внимание, поддержку и большой вклад в сохранение памяти о художнике", - добавил руководитель региона.

Дмитрий Санджиев умер 19 августа 2025 года на 76-м году жизни. Народный художник РФ, руководитель Творческой мастерской графики РАХ в Москве обладал универсальным дарованием, успешно работал во многих областях изобразительного искусства - от книжной иллюстрации до значительных станковых циклов, крупноформатных панно, живописных триптихов и полиптихов. Автором созданы запоминающиеся графические серии: "Вдова чабана", "Моя Калмыкия", "Будни милиции" "Скифские предания", произведения по мотивам романа Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита". Полиптих "Расколотый мир", посвященный трагедии 11 сентября 2001 года, был передан Конгрессу США.