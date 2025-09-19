Писатель отметил, что некоторые литераторы воспринимают обстановку как возможность подняться по социальному лифту

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Слияние политики и культуры не полезно, поделился мнением в беседе с ТАСС писатель Евгений Водолазкин. Он подчеркнул, что есть литераторы, которые поддерживают такое соединение и стремятся извлечь выгоду из текущей ситуации.

Отвечая на вопрос о том, какую роль деятели литературы играют в противостоянии процессу отмены русской культуры, собеседник агентства сказал: "Мне кажется, культура и политика - это разные вещи. И их сближение не полезно. Этого не понимают те литераторы, которые поддерживают подобные игры и пытаются использовать сложившуюся ситуацию себе на пользу: для самопиара, например, и так далее".

Водолазкин добавил, что некоторые писатели воспринимают обстановку как возможность подняться по социальному лифту. "Они не понимают того, что в действительности этот лифт идет вниз. Можно ли тут противостоять? Да, можно: заниматься своим делом", - заключил он.

Евгений Водолазкин - прозаик, филолог, специалист по древнерусской литературе, автор романов-бестселлеров "Лавр" и "Чагин". Его произведения переведены на 36 иностранных языков.