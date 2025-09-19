Выступления пройдут на сцене Культурного центра им. Ататюрка в рамках фестиваля искусств страны - "Турецкого культурного маршрута"

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Государственный академический Большой театр (ГАБТ) покажет два представления балета "Ромео и Джульетта" и два представления балета "Лебединое озеро" в Стамбуле с 26 по 30 сентября. Это будут первые масштабные гастроли театра в Турции, сообщили в Telegram-канале ГАБТ.

"Артисты Большого театра неоднократно выступали в Турции, но это были выступления с концертными программами. В 250-м театральном сезоне Большой впервые отправляется в Стамбул на масштабные гастроли, в которых примут участие солисты и артисты балета, мимический ансамбль и симфонический оркестр Большого театра", - говорится в сообщении.

Выступления пройдут на сцене Культурного центра им. Ататюрка в рамках фестиваля искусств страны - "Турецкого культурного маршрута". В гастролях примут участие солисты и артисты балета, мимический ансамбль и симфонический оркестр Большого театра.

Отмечается, что балет "Ромео и Джульетта" композитора Сергея Прокофьева, хореографа Леонида Лавровского и художника Петра Вильямса в постановке 1946 года исполнят артисты Светлана Захарова, Елизавета Кокорева, Артемий Беляков и Даниил Потапцев. Балет Петра Чайковского "Лебединое озеро" в постановке Юрия Григоровича исполнят Алена Ковалева, Юлия Степанова, Артемий Беляков, Дмитрий Выскубенко. 26 сентября за дирижерский пульт Симфонического оркестра Большого театра встанет Валерий Гергиев. 27, 29 и 30 сентября оркестр выступит под управлением Антона Гришанина.