МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Каждый приз Открытой Евразийской кинопремии "Бриллиантовая бабочка" стоит около трех миллионов рублей. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе Российского фонда культуры.

Инициатор и вдохновитель создания Евразийской киноакадемии и кинопремии - Никита Михалков. Первое награждение пройдет 24 ноября в Москве. Учредителями киноакадемии выступают Министерство культуры РФ и Российский фонд культуры, который также является организатором кинопремии "Бриллиантовая бабочка".

Награда премии - инкрустированная бриллиантами бабочка, созданная известным художником Юрием Купером.

"Каждая бабочка - это настоящее произведение ювелирного искусства, - отметили в пресс-службе. - В ее создании участвуют около двух десятков мастеров. Особое внимание уделяется инкрустации - на крылья крепится около 5 тыс. лабораторно выращенных бриллиантов общим весом 60 карат. Стоимость каждой статуэтки составляет около трех миллионов рублей".

Процесс создания одной статуэтки занимает четыре месяца работы. "Все начинается с разработки трехмерной модели, которая затем воплощается в восковой прототип на 3D-принтере, - пояснили в фонде. - После этого происходит процесс литья из серебра 925-й пробы". Все работы идут в костромской студии ювелирных технологий "Кристалит" (Crystalit Lab).

"Одним из самых сложных технологических этапов стало гальванирование, изделие помещают в специальную ванну с раствором родия - редкого металла платиновой группы, обладающего ярко-белым цветом, - рассказали в пресс-службе. - Под воздействием электрического тока на поверхность изделия оседают несколько тончайших слоев родия толщиной всего в несколько микрон". Общий вес каждой статуэтки составляет 820 граммов.

В фонде добавили, что перед отправкой в Москву каждая "Бриллиантовая бабочка" пройдет тщательный контроль качества, специалисты под микроскопом проверят закрепку камней, качество полировки и отсутствие дефектов.

О премии

Презентация Евразийской академии кинематографических искусств и Открытой Евразийской кинопремии "Бриллиантовая бабочка" состоялась 22 апреля на сцене Мастерской "12" Никиты Михалкова. "Лучший фильм" получит сумму равную эквиваленту одного миллиона долларов, каждая следующая номинация - 250 тысяч долларов.

Награда будет присуждена победителям в 12 номинациях: "Лучший фильм", "Лучший режиссер", "Лучший сценарий", "Лучший оператор", "Лучший композитор", "Лучший актер", "Лучшая актриса", "Лучший актер второго плана", "Лучшая актриса второго плана", "Лучший художник", "Лучший фильм страны, не входящей в евразийское пространство", "Приз за вклад в мировой кинематограф".