Дима Билан проявил интерес к арабской и индийской музыке на "Интервидении"

Певец отметил, что не может выделить на конкурсе одну страну-участницу, которая ему нравится

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Музыка разных культур, в том числе арабская и индийская, на международном музыкальном конкурсе "Интервидение" является источником вдохновения для заслуженного артиста России, посла конкурса Димы Билана. Таким мнением поделился артист с журналистами на пресс-конференции "Интервидения".

"У меня много друзей из числа коренного населения Индии. С детства я интересовался этой музыкой. Например, в индийской музыке совершенно другая стойка нот, и это впечатляет. Арабская музыка тоже очень интересна, совсем непохожая на нашу. На конкурсе я не могу выделить одну страну-участницу, которая мне нравится. Тут я лишь говорю о том, что меня удивляет и вдохновляет", - сказал он.

По его словам, знакомство с разными культурными кодами позволяет шире взглянуть на процесс создания музыки. "Все эти вещи, образы написаны совершенно по-другому. Это своего рода пространственный язык, но и европейская музыкальная традиция впечатляет представителей других стран. И это тоже мой интерес", - добавил певец.

Билан подчеркнул, что такие культурные пересечения формируют у исполнителя "универсальный музыкальный язык", помогают находить новые творческие решения и открывают возможности для сотрудничества. "Музыка остается способом общения, и ее сила в том, что она объединяет людей", - отметил артист.

Как отметил певец, международные конкурсы и фестивали становятся площадками для такого обмена и помогают укреплять культурные связи. Он напомнил, что в своей карьере неоднократно сталкивался с музыкантами из разных стран и каждый раз сохранял "живые воспоминания о сотрудничестве и дружбе".

О конкурсе

"Интервидение" - песенный конкурс, существовавший в 1946-1993 годах при Международной организации телевидения и радиовещания (OIRT). Он проводился в 1960-1980-х годах по аналогии с "Евровидением", музыкальной премией, отделившейся от OIRT Европейским вещательным союзом. В конкурсе участвовали не только социалистические страны и страны близкие к СССР, но также Австрия, Бельгия, Испания, Канада, Нидерланды и Португалия.

Президент РФ Владимир Путин 3 февраля 2025 года подписал указ о проведении международного музыкального конкурса "Интервидение". Возрожденное "Интервидение" пройдет 20 сентября 2025 года в Москве, Россию на конкурсе представит заслуженный артист РФ Ярослав Дронов, известный под псевдонимом Shaman. Участие в "Интервидении" подтвердили более 20 стран.

