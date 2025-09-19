По словам певца, успех конкурса будет зависеть от того, насколько бережно удастся сохранить атмосферу дружбы и взаимного уважения

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Международный музыкальный конкурс "Интервидение" станет площадкой, где музыка объединяет народы и помогает выстраивать диалог между разными странами, а послы конкурса должны помогать развивать и укреплять эти культурные связи. Об этом заявил журналистам заслуженный артист РФ, певец, посол "Интервидения" Дима Билан на пресс-конференции конкурса.

"Культурные связи - это не просто громкие слова. Если копнуть глубже, становится ясно: они не должны рваться. А если это происходит, страдают все. Именно поэтому для меня важно продолжать их укреплять, в том числе через такие конкурсы, как "Интервидение". Я как посол вижу это своей задачей", - сказал он.

Артист отметил, что в своей карьере многократно участвовал в международных фестивалях и конкурсах, где завязывались дружеские отношения, сохранившиеся на долгие годы. "Я знаю, о чем идет речь, когда музыканты встречаются на конкурсах. Эти связи остаются надолго. Я помню каждого участника, с кем общался в юности, и это бесценный опыт", - поделился певец.

Билан добавил, что видит свою задачу не только в творческом участии, но и в том, чтобы доносить до широкой аудитории ценность культурного диалога. "Даже сегодняшний мой приезд сюда - это своего рода задача: говорить, знакомить и через узнаваемого артиста доносить информацию, которая иногда теряется в потоке обрывочных новостей. Мне нужно говорить и настраивать связи", - отметил он.

По мнению исполнителя, "Интервидение" способно стать проектом, объединяющим разные культуры и традиции, а его успех будет зависеть от того, насколько бережно удастся сохранить атмосферу дружбы и взаимного уважения.

О конкурсе

"Интервидение" -песенный конкурс, существовавший в 1946-1993 годах при Международной организации телевидения и радиовещания (OIRT). Он проводился в 1960-1980-х годах по аналогии с "Евровидением", музыкальной премией, отделившейся от OIRT Европейским вещательным союзом.В конкурсе участвовали не только социалистические страны и страны близкие к СССР, но также Австрия, Бельгия, Испания,Канада, Нидерланды и Португалия.

Президент РФ Владимир Путин 3 февраля 2025 года подписал указ о проведении международного музыкального конкурса "Интервидение". Возрожденное "Интервидение" пройдет 20 сентября 2025 года в Москве, Россию на конкурсе представит заслуженный артист РФ Ярослав Дронов, известный под псевдонимом Shaman. Участие в "Интервидении" подтвердили более 20 стран.

ТАСС - информационный партнер конкурса.