В постановке используются малоизвестные стихи Пушкина, а также других авторов о русалках

АРХАНГЕЛЬСК, 20 сентября. /ТАСС/. Премьеру спектакля "Русалка" по одноименной незаконченной пьесе в стихах Александра Пушкина представят в Архангельском молодежном театре (Театр Панова). Как рассказал ТАСС режиссер Михаил Егоров (Москва), в постановке использован рейв, а также малоизвестные стихи Пушкина, а также других авторов о русалках.

"Это "Русалка" Александра Сергеевича Пушкина, которая насыщена еще другими стихами Александра Сергеевича Пушкина. А еще изюминки добавлены, а там внутри есть русалочий концерт, где есть русалки читают стихи, посвященные им самим любимым. Например, там есть Бальмонт, там есть Сологуб, там есть артист этого театра Степан Полежаев, - сказал Егоров. - И мы выбрали эту музыку, которая отражает нашу историю, она странненькая чуть-чуть, это рейв, это очень жесткий ритм в прологе спектакля. Зрители рассаживаются по двум сторонам, по довольно узкому коридорчику, и мы обыгрываем, что это коридорчик или между комнатами, или он между мирами".

Пьеса Пушкина считается неоконченной. Это мрачная история о девушке, которую предательство возлюбленного, предпочетшего ей княжну, обратило в русалку. Через много лет героиня, став речной царицей, отправляет свою дочь, юную русалочку, на встречу с князем. Чем заканчивается их встреча, так и не ясно. Но режиссер решил ее завершить.

"Финал идет в многоточии, у Пушкина оно буквальное. А у нас стихотворное. Мы благодаря найденным где-то не оконченным стихотворениям Пушкина достраиваем пунктир судьбы князя. Мы его не рассказываем, он рассказывается в стихотворениях, просто эти стихи редко читаемые обычно, а здесь они как-то очень хорошо легли", - добавил режиссер.

Необычно решена сценография спектакля. Зрители размещаются по сторонам узкого коридора, который символизирует и реку, и отражение реки и неба. Отражения здесь тоже есть - в зеркалах, поставленных по сторонам сцены. Спектакль "Русалка" откроет сезон Театра Панова 2025 года.