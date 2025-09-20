Он представляет собой гранитную плиту на небольшом постаменте, на которой закреплена табличка с портретом и словами заслуженного артиста РФ

ДОНЕЦК, 20 сентября. /ТАСС/. Памятник заслуженному артисту РФ Сергею Пускепалису, погибшему в автомобильной аварии три года назад, открыли в названном в его честь сквере Донецка ДНР, передает корреспондент ТАСС.

Церемония началась с освящения мемориала. Он установлен в сквере напротив Донецкого государственного академического музыкально-драматического театра им. М. М. Бровуна в центре шахтерской столицы по инициативе организации "Офицеры России". В Донецк приехал сын Пускепалиса Глеб. Открытие приурочено к трехлетию со дня гибели артиста.

"Сегодня важный день не только для нашей семьи, но и всего Донбасса - в столице республики в день памяти отца в сквере перед музыкально-драматическим театром им. Бровуна открыт памятник, - сказал журналистам Глеб Пускепалис. - Тот момент, когда создаются скверы памяти, барельефы тех людей, в чье время мы живем, это тот самый момент созидания в нашей жизни и нашей истории".

Памятник представляет гранитную плиту на небольшом постаменте, на которой закреплена табличка с портретом Пускепалиса и его словами: "Ели не можешь изменить обстоятельства - перестройся, но никогда не прогибайся. Из минусов всегда делай плюсы, из недостатков - достоинства". Также на табличке размещен орден Мужества, которым посмертно награжден Пускепалис.

Пускепалис - актер и режиссер театра и кино. Окончил Саратовское театральное училище и режиссерский факультет РАТИ (ГИТИСа). Ставил спектакли в различных драматических театрах России. Снялся в десятках фильмов, в том числе картинах "Простые вещи", "Прогулка", "Как я провел этим летом", "И не было лучше брата", "Сердце Пармы", сериале "Крик совы". Погиб в автомобильной аварии 20 сентября 2022 года.

Пускепалис поддержал воссоединение Крыма с Россией, он поддерживал Донбасс и бойцов СВО. Благодаря его непосредственному участию на фронт передана помощь на сумму более 20 млн рублей. В 2021 году в Донбассе прошли гастроли Волковского театра, выезд актеров был осуществлен на личные средства Пускепалиса.