Фестиваль "Звезды над Донбассом" соберет около 400 писателей и сценаристов

Всего в программе более 350 мероприятий, в частности, презентации книг, лекции по литературе, истории, кинопоказы и спектакли, сообщил председатель Общественной палаты ДНР Александр Кофман

ДОНЕЦК, 20 сентября. /ТАСС/. Фестиваль креативных индустрий "Звезды над Донбассом" в ДНР и ЛНР соберет около 400 участников, включая писателей, артистов и сценаристов, сообщил ТАСС учредитель конвента, председатель Общественной палаты ДНР Александр Кофман.

"С каждым годом фестиваль разрастается все больше и больше. В этом году зарегистрированных участников около 400, регистрация продолжается и присоединяются все новые и новые участники, - сказал Кофман. - Локации: Донецк, Мариуполь, немножко Луганск, Мелитополь, Макеевка, Харцызск, Енакиево. Максимально сохраняя безопасность участников - география огромная. Десятки школ, практически все вузы и в Мариуполе, и в Донецке".

Он добавил, что фестиваль включает ряд направлений: литература, поэзия, видеоигры, музыка, театр, комиксы. Всего в программе более 350 мероприятий, в том числе презентации книг, лекции по литературе, истории, кинопоказы и спектакли, кибертурнир по играм "Мир танков" и "Мир кораблей". Официальное открытие состоится 21 сентября, но часть мероприятий началась 20 сентября. Фестиваль продлится по 26 сентября.

"Костяк фестиваля составляют писатели-фантасты, но у нас очень сильная в этом году киносекция, - отметил Кофман. - Упор на фантастику в этом году обусловлен тем, что перед всеми нами стоит серьезный запрос образа будущего нашей страны. Именно с этой целью 23 числа будет проведена масштабная стратегическая сессия. Проводиться она будет совместно с госкорпорацией "Росатом".

Особое внимание уделено встречам писателей со школьниками. "Я не проводил замеры, сколько конкретно детских мероприятий, но, наверное, большая часть. Дети - это наше будущее. Фестиваль же про что - про образ будущего. В первую очередь нужно воспитывать детей", - заключил Кофман.

Фестиваль "Звезды над Донбассом" впервые прошел в ДНР в 2019 году. Изначально это был литературный фестиваль фантастики, с 2023 - мультикультурный.