МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Премьера постановки Александра Вельмакина "Весьма остроумная и превеселая комедия о виндзорских женушках" состоялась на сцене на Большой Ордынке Государственного академического Малого театра, передает корреспондент ТАСС.

"Главная мысль, которую мне было важно отразить в этой работе <…> - в мире, где есть очень много поводов для печали, надо оставлять себе место для радости. Это то, что встает над всеми сюжетными линиями, над тем, что формально наш спектакль - про взаимоотношения мужчины и женщины", - прокомментировал "Весьма остроумную и превеселую комедию о виндзорских женушках" после предпоказа сам режиссер.

В основе нового спектакля Вельмакина - комедия "Виндзорские насмешницы", написанная Уильямом Шекспиром в 1597 году. Действия пьесы разворачиваются в английском городе Виндзор во второй половине XVI века. В этом тексте Шекспира переплетаются сразу несколько сюжетных линий, он полон комических конфликтов, сплетен и интриг.

На первый план выходит история ветреного сэра Джона Фальстафа: намереваясь подзаработать денег, он начинает ухаживать сразу за двумя замужними женщинами - миссис Форд и миссис Пейдж. Они разоблачают замысел героя и решают его проучить.

Артисты о спектакле

Роль сэра Джона Фальстафа в постановке Вельмакина исполняет народный артист России Александр Клюквин. "Каков мой герой? Он хороший. Да, конечно, хулиган. Но он ребенок, чуть-чуть даже похож на меня. И на самом деле я люблю, когда взрослый человек [ведет себя] как большой ребенок. Фальстаф не сильно образованный, он не знает, кто такой Отелло, он не читал Шекспира, он слегка дурашный. И все равно Фальстаф хороший", - охарактеризовал своего персонажа актер.

В виндзорских женушек в спектакле перевоплощаются народные артистки России Светлана Аманова и Людмила Титова. "Эти две героини, две женщины, которые, как часто бывает и в жизни, дружат и жить друг без друга не могут, хотя они, конечно, очень разные. Одна очень практичная, а вторая - немного не от мира сего, она хочет любить, хочет чувствовать <...>. И, конечно, они друг друга дополняют, поэтому и не скучают вместе", - рассказала о характерах героинь Титова.

После предпоказа комедии в беседе с журналистами артисты обратили особое внимание на работу художника-постановщика заслуженного художника России Максима Обрезкова. На сцене действия спектакля разворачиваются в большом зеленом лабиринте, из которого, в том числе и на метафорическом уровне, героям необходимо найти выход. Такой подход к сценографии нацелен воссоздать образ перипетий судьбы. "Знаете, существовать в лабиринте Максима Обрезкова, заблудиться в нем, искать и найти выход - очень большое удовольствие", - призналась Светлана Аманова.

В новой постановки Вельмакина также заняты народный артист России Александр Ермаков, заслуженные артисты России Сергей Вещев и Сергей Тезов, артисты Петр Жихарев, Евгений Воронов, Алексей Анохин, Варвара Шаталова, Александр Наумов, Дмитрий Сафонов, Алексей Коновалов, Мария Добржинская, Никита Шайдаров и другие - всего более 20 актеров.

Кроме режиссера и художника-постановщика, над "Весьма остроумной и превеселой комедией о виндзорских женушках" работали композитор Александр Муравьев, художник по свету Евгений Виноградов, хореограф Андрей Глущенко-Молчанов и другие. Автор сценической версии - Сергей Плотов. Ближайшие показы спектакля состоятся 4 и 25 октября, а также 16 и 29 ноября.