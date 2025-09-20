Россию на конкурсе представляет Shaman, он выступит под девятым номером

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Финал международного музыкального конкурса "Интервидение" начался на площадке "Live Арена" в Москве, передает корреспондент ТАСС. Россию на конкурсе представляет Ярослав Дронов (Shaman), он выступит под девятым номером.

По результатам жеребьевки первой на сцене выступает представительница Кубы Сулема Иглесиас Саласар. Трансляция конкурса ведется Первым каналом и на официальной странице "Интервидения" во "ВКонтакте".

Ведущими "Интервидения" от России являются певец Алексей Воробьев и оперная певица Аида Гарифуллина, международными - актриса Стэфи Патель и телеведущий Мэнг Лэй. Комментаторами выступают телеведущая Яна Чурикова и продюсер Юрий Аксюта.

О конкурсе

"Интервидение" - песенный конкурс, существовавший в 1946-1993 годах при Международной организации телевидения и радиовещания (OIRT). Он проводился в 1960-1980-х годах по аналогии с "Евровидением", музыкальной премией, отделившейся от OIRT Европейским вещательным союзом. В конкурсе участвовали не только социалистические страны и страны близкие к СССР, но также Австрия, Бельгия, Испания, Канада, Нидерланды и Португалия.

Президент РФ Владимир Путин 3 февраля 2025 года подписал указ о проведении международного музыкального конкурса "Интервидение". Возрожденное "Интервидение" проходит 20 сентября 2025 года в Москве, Россию на конкурсе представит заслуженный артист РФ Ярослав Дронов, известный под псевдонимом Shaman. Участие в "Интервидении" подтвердили более 20 стран. ТАСС - информационный партнер конкурса.