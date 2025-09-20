В частности, только в одном вагоне столичной подземки сразу несколько человек при помощи мобильных гаджетов и действующего в метро беспроводного скоростного интернета следили за выступлениями артистов по пути к своим станциям назначения

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Финал международного музыкального конкурса "Интервидение", проходящий в эти минуты на площадке Live Арена в Одинцове, смотрят в прямом эфире пассажиры московских вокзалов, аэропортов и даже столичного метро. Об этом сообщают корреспонденты ТАСС, находящиеся в разных уголках мегаполиса и области.

В частности, только в одном вагоне столичной подземки сразу несколько человек при помощи мобильных гаджетов и действующего в метро беспроводного скоростного интернета следили за выступлениями артистов по пути к своим станциям назначения.

Включить трансляцию конкурса, ведущуюся по Первому каналу, попросили работников одного из залов ожидания пассажиры, ожидающие вылета своих самолетов из аэропорта Шереметьево. Они также стараются следить за выступлениями, активно обсуждая их со своими попутчиками. Включена трансляция и на некоторых телевизорах в залах ожидания московских вокзалов. Правда, работники транспорта признались в беседе с ТАСС, что включить достаточную громкость звука они не могут, чтобы пассажиры не пропустили объявления о начале посадки на свои рейсы или поезда и другую необходимую для них техническую информацию.

