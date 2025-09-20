В основе спектакля - повесть Льва Толстого "Смерть Ивана Ильича"

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Премьера постановки президента Александринского театра народного артиста РФ Валерия Фокина "Обыкновенная смерть" состоялась на Малой сцене Государственного театра наций, передает корреспондент ТАСС.

В основе спектакля - повесть Льва Толстого "Смерть Ивана Ильича": автор работал над произведением порядка четырех лет, в период с 1882 по 1886 год. Этот текст Толстого посвящен не просто теме смерти - в повести подробно описывается процесс умирания человека с деталями, характерными для натуралистического направления в литературе. Автором инсценировки выступает Анастасия Букреева.

"Обыкновенная смерть" - это не прямая инсценировка повести "Смерть Ивана Ильича". Мы ставим пьесу по мотивам произведения. И, конечно, при переносе прозы на театральный или киноязык отступления от оригинала неизбежны. Отсюда и сокращение повести, добавление новых текстов, которые были написаны специально для спектакля. Это естественно, вполне органичный процесс", - отметил в беседе с ТАСС режиссер Валерий Фокин.

Так, например, спектакль имеет кольцевую композицию: он начинается с эпизода, в котором сотрудники ритуальной службы под причитания родных и коллег умершего выносят гроб с телом Ивана Ильича. Завершает сюжет, наполненный воспоминаниями усопшего о своей прежней жизни, эпизод поминок. Кроме того, "Обыкновенная смерть", в отличие от литературной основы, содержит многочисленные шутки и отсылки к другим произведениям Толстого.

Главную роль - роль Ивана Ильича - в постановке исполняет народный артист РФ художественный руководитель Театра наций Евгений Миронов. Как заметил Фокин, он совпал с актером в желании поработать именно с этим текстом Толстого. "Это давнишняя моя задумка: великое произведение... Всегда хотелось сделать такой спектакль. Но когда? А тут оказалось, что у нас с Евгением Мироновым - совпадение по отношению к "Смерти Ивана Ильича": общая любовь, так сказать, восхищение этой прозой", - пояснил режиссер.

Миронов о постановке

Комментируя новый спектакль Театра наций, сам Миронов обратил внимание корреспондента ТАСС на следующее: несмотря на то, что формально постановка является лишь адаптацией повести, суть произведения Толстого в работе Фокина была сохранена. В числе нововведений худрук отметил образ двойника Ивана Ильича. Эту роль исполняет заслуженный артист России Леонид Тимцуник.

"Вся постановка - это своеобразный мыслительный процесс в голове героя, который после смерти вспоминает важные моменты своей жизни. Он просматривает все эпизоды как в кинотеатре: будто бы какой-то фильм. Поэтому, насколько я могу судить, Валерию Фокину и понадобился двойник. Так со стороны я могу комментировать тот или иной свой поступок", - сказал Миронов.

Артист также поразмышлял над вопросом агентства о том, может ли быть место свету в такой литературной основе. "Во-первых, сама история учит не бояться смерти. Потом правильно писал Владимир Набоков: в тексте Толстого вся жизнь рассматривается как смерть, бессмысленная и бесполезная, - отметил он. - Настоящая жизнь начинается именно после этого важнейшего момента - после смерти. Если мы понимаем, для чего мы жили, открывается такое количество "коридоров", ты видишь свет. Вот и весь этот спектакль для меня путь к свету".

В заключение Миронов обратил внимание на особенности подхода Фокина к режиссерской работе. "Валерий Фокин - режиссер очень интересной, экстравагантной формы. И поэтому наша история рассказывается довольно, скажем, жанрово. Большое значение имеет пластика, присутствует фантасмагория. И постановка в целом, кстати, достаточно музыкальная", - констатировал актер.

Над музыкальной составляющей "Обыкновенной смерти" работал композитор Иван Волков. Над созданием спектакля также трудились художник-сценограф и художник по костюмам Алексей Трегубов, художник по свету Игорь Фомин, режиссер по пластике Игорь Качаев, художник по гриму Анна Никулина, ассистент и помощники режиссера Дмитрий Сердюк, Дмитрий Анишин и Анастасия Уваркова соответственно.

Кроме Миронова и Тимцуник, в постановке заняты народный артист РФ Авангард Леонтьев, Марьяна Спивак, Елена Морозова, Кирилл Быркин, Антон Ескин, Владимир Белостоцкий, Глафира Лебедева, Кирилл Шварценберг, Наталья Батрак, Владимир Калисанов, Никита Волков, Ян Латышев, Дмитрий Сердюк и другие.

Под занавес

Ближайший показ "Обыкновенной смерти" состоится 21 сентября. Билеты на него, как отмечается на сайте Театра наций, распроданы. Впоследствии спектакль представят зрителям 1, 2 и 3 октября. Продажа билетов на эти даты откроется уже в понедельник, 22 сентября.