Композитор и продюсер назвал конкурс прекрасным и отметил, что выбирать и голосовать было сложно

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Член жюри от России международного музыкального конкурса "Интервидение", композитор и продюсер народный артист РФ Игорь Матвиенко в беседе с корреспондентом ТАСС шуточно предложил свою кандидатуру на участие в конкурсе в следующем году.

"В следующем "Интервидении" я попрошусь на сцену. Я хотел бы выступить где-нибудь в Африке или Южной Америке. Я очень хочу этническим голосом", - иронично ответил Матвиенко.

Говоря о том, как будет проходить конкурс в 2026 году, он признался, что, "что будет дальше, еще непонятно". "Главное, что на "Интервидении-25" я был в жюри и это дорогого стоит. Прекрасный конкурс, выбирать и голосовать было очень сложно, но я смог это сделать", - заключил артист.

Ранее стало известно, что Матвиенко отдал первое место в своем рейтинге участников конкурса представительнице Белоруссии Насте Кравченко. Певица выступала с песней "Мотылек".

В "Интервидении", которое прошло 20 сентября на площадке "Live Арена" победил участник от Вьетнама Дык Фук.

