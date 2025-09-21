В фестивале "Viva Maestro!" в Минске приняли участие более 150 музыкантов

В частности, на сцене Белорусской государственной филармонии выступили молодые музыканты из Москвы, Минска, Казани, а также Белгородской, Курской и других областей

МИНСК, 21 сентября. /ТАСС/. Международный фестиваль классического искусства "Viva Maestro!" впервые прошел в Минске, в нем приняли участие свыше 150 музыкантов. Об этом сообщили ТАСС организаторы мероприятия.

"Международный фестиваль классического искусства "Viva Maestro!" впервые прошел в Минске 20 сентября, собрав на одной сцене как молодых музыкантов из России и Беларуси, так и известных исполнителей мировой величины. В нем приняли участие более 150 музыкантов. Мероприятие организовано фондом "Искусство, наука и спорт" при поддержке посольства России в Республике Беларусь", - проинформировали организаторы.

По их данным, на сцене Белорусской государственной филармонии молодые музыканты из Москвы, Минска, Казани, а также Белгородской, Курской и других областей в сопровождении симфонического оркестра Национальной телерадиокомпании Республики Беларусь под управлением главного дирижера Александра Высоцкого исполнили произведения таких композиторов, как Феликс Мендельсон, Мануэль де Фалья, Евгения Зарицкая, Дмитрий Смольский, Педро Итурральде, Владимир Солтан, Камиль Сен-Санс, Жорж Бизе, Джакомо Пуччини и Петр Чайковский.

Одним из главных событий фестиваля стало выступление пианиста Вадима Руденко, дважды лауреата Международного конкурса имени Чайковского, победителя престижных музыкальных конкурсов Италии и Германии. К нему на сцене присоединились солисты Большого театра Беларуси - лауреаты международных конкурсов Марта Данусевич, Анастасия Храпицкая и Святослав Сахаров.

"Фестиваль "Viva Maestro!" предоставил замечательную возможность детям выступить с оркестром и известными музыкантами. Участники играли великолепно, это говорит о том, что у них блестящее будущее как в России, так и за ее пределами", - приводят организаторы слова Высоцкого.

В преддверии фестиваля в Республиканской гимназии-колледже при Белорусской государственной академии музыки прошла творческая встреча с Руденко, где юные таланты смогли не только пообщаться с музыкантом, но и получить важные рекомендации в преддверии мероприятия. Особое внимание было уделено трудностям исполнительского процесса и значимости музыки в современной культуре.

Как сообщили организаторы, концерт в Минске стал заключительным, открытие фестиваля состоялось 31 мая в Санкт-Петербурге на сцене Государственной академической капеллы. В концерте принял участие Симфонический оркестр "Таврический" Государственной филармонии Санкт-Петербурга.

О фестивале

Фестиваль "Viva Maestro!" проводится с 2021 года, объединив более 700 одаренных детей со всей России. Фестиваль был высоко оценен на VIII Международной конференции Зимнего фестиваля искусств в Сочи в 2023 году, где его назвали одним из лучших проектов.