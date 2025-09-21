Глава МИД РФ назвал это мероприятие красивым

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. РФ приветствует интерес к "Интервидению" со стороны западных журналистов и всех, кто хочет быть в тренде.

Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Красивое мероприятие, слетаются все, кто хочет быть в тренде, кто не хочет отстать от достижений, в данном случае, искусства многонационального, трансконтинентального. И мы приветствуем то, что наши западные коллеги, ваши западные коллеги, журналисты, проявляют интерес к этому конкурсу", - сказал он в эфире Первого канала.