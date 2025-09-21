Автор композиции, с которой Shaman выступил на конкурсе, отметил, что артист выступал в "каскадерских" условиях, которые не дали в полной мере продемонстрировать вокальные данные

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Просьба певца Ярослава Дронова (Shaman) не оценивать его выступление на международном музыкальном конкурсе "Интервидение" стала неожиданной для музыкального продюсера и композитора Максима Фадеева, который написал песню "Прямо по сердцу" специально для конкурса.

"Про отказ Ярослава [Дронова, известного под псевдонимом Shaman] от оценок жюри - для меня это стало неожиданностью", - говорится в публикации Фадеева в аккаунте Instagram (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской).

Автор композиции добавил, что Shaman находился в "каскадерских" условиях, которые не позволили артисту продемонстрировать вокальные данные в полной мере. "Режиссер должен понимать, как его идея будет выглядеть на сцене <...>. Видимо, телевизионные режиссеры привыкли работать с фонограммой, где артиста можно запускать хоть в космос - и с диафрагмой все будет в порядке", - констатировал Фадеев, отметив, что певец - живой человек, у которого должна быть возможность спеть так, чтобы это стало "событием".

Финал конкурса прошел 20 сентября в Москве на площадке "Live Арена". В "Интервидении" приняли участие представители 22 стран, среди которых Белоруссия, Вьетнам, Мадагаскар, Таджикистан, Бразилия, Венесуэла, Египет, Индия, Казахстан, Катар, Кения, Киргизия, Китай, Колумбия, Куба, ОАЭ, Россия, Саудовская Аравия, Сербия, Узбекистан, Эфиопия и ЮАР. Многие песни исполнялись на родных языках участников, в них звучали национальные мотивы и ритмы. Сумма населения всех стран-участниц - более 4 млрд. человек.

Оценку выступлений проводило международное профессиональное жюри из 23 стран, включая США, чья исполнительница не смогла принять участие в конкурсе. По итогам голосования победителем "Интервидения" стал представитель Вьетнама Дык Фук, набравший 422 балла. Он получил хрустальный кубок и денежный приз в размере 30 млн рублей.

В рамках финала было объявлено, что Саудовская Аравия станет страной проведения "Интервидения" в 2026 году.