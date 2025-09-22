Бронзовая фигура расположена на гранитном постаменте в сквере между улицами Воровского, Елькина и Тимирязева в центре города

ЧЕЛЯБИНСК, 22 сентября. /ТАСС/. Торжественная церемония открытия памятника выдающемуся русскому адвокату Федору Плевако состоялась в сквере между улицами Воровского, Елькина и Тимирязева в центре Челябинска. Бронзовая фигура расположена на гранитном постаменте, передает корреспондент ТАСС.

"Этот памятник - знак памяти и уважения человеку, который защищал простых людей, делал это ярко, интересно. До сих пор многие поколения юристов его помнят и чтут. Федор Никифорович родился в Троицке, мы это помним и чтим. Там снимался сериал, посвященный Плевако, главную роль в нем играл народный артист Российской Федерации Сергей Безруков, сегодня он с нами на открытии", - сказал во время торжественной церемонии губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

В свою очередь народный артист Российской Федерации Сергей Безруков на открытии отметил, что Плевако - легендарный адвокат, современники считали его златоустом. "Для меня Федор Никифорович - это яркий пример настоящего служения своей профессии. Он является ярким примером для всех нас - служить своей профессии нужно на совесть. Если все мы в России, каждый из нас, будем делать все на совесть, <...> тогда будет идеальное общество", - отметил Безруков.

В Министерстве культуры Челябинской области пояснили ТАСС, что монумент был создан силами инициативной группы и скульпторов на деньги Адвокатской палаты РФ, Адвокатской палаты Челябинской области, благотворительного фонда "Бирюзовый". Двухметровая фигура Плевако установлена на гранитный постамент высотою порядка 60 см. Образ адвоката воплощен с максимальной точностью и выразительностью. "Его монументальная фигура, исполненная достоинства, мудрости и внутренней силы, словно замерла в движении перед выступлением в суде, способным изменить ход дела", - отметил ранее в разговоре с ТАСС областной министр культуры Алексей Бетехтин.

Ранее память о Плевако в Челябинской области предложил увековечить актер Сергей Безруков, который в составе съемочной группы приезжал в регион на съемки сериала.

Федор Плевако - русский адвокат, талантливый оратор, прозванный за свое красноречие "московским златоустом". Он известен не только в России, но и за рубежом. Плевако был неизменным участником крупнейших политических и уголовных процессов конца XIX и начала XX веков.