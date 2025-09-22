21 сентября в саду "Эрмитаж" в Москве завершился пятый фестиваль абхазской культуры. В 2025 году мероприятие было посвящено 32-й годовщине Победы в Отечественной войне народа Абхазии и 17-летию признания независимости республики Российской Федерацией. Гости могли насладиться народной музыкой и танцами в исполнении российских и абхазских коллективов, больше узнать о традиционных ремеслах и культуре Абхазии, а также попробовать национальную кухню от лучших шефов.

ТАСС подготовил фотогалерею, посвященную красочному событию.



