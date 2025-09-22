Фам Минь Чинь отметил блестящие усилия и поразительные достижения исполнителя, указав, что победа является предметом гордости не только для певца, но и для современной музыки и культуры Вьетнама

ХАНОЙ, 22 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Чинь поздравил участника проходившего в Москве музыкального конкурса "Интервидение" певца Дык Фука с победой. Об этом сообщило Вьетнамское информационное агентство.

Премьер отметил блестящие усилия и поразительные достижения исполнителя, указав, что победа является предметом гордости не только для певца, но и для современной музыки и культуры Вьетнама. Фам Минь Чинь выразил надежду, что победа послужит мотивацией как для Дык Фука, так и для других исполнителей Вьетнама развивать свой талант, расширять границы творчества, а также вкладываться в национальную музыку и культуру.

Президент РФ Владимир Путин 3 февраля 2025 года подписал указ о проведении международного музыкального конкурса "Интервидение". Возрожденное "Интервидение" прошло 20 сентября в Москве, Россию на конкурсе представил заслуженный артист РФ Ярослав Дронов, известный под псевдонимом Shaman. Оценку выступлений проводило международное профессиональное жюри из 23 стран, включая США, чья исполнительница не смогла принять участие в конкурсе. По итогам голосования победителем "Интервидения" стал представитель Вьетнама Дык Фук, набравший 422 балла. Он получил хрустальный кубок и денежный приз в размере 30 млн рублей. В рамках финала было объявлено, что Саудовская Аравия станет страной проведения "Интервидения" в 2026 году.

ТАСС - информационный партнер конкурса.