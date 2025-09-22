Мероприятие собрало 1,5 тыс. участников и более 3 тыс. гостей

В спорткомплексе "Крылья Советов" с 19 по 21 сентября прошел крупнейший танцевальный фестиваль России Respect My Talent.

В 2025 году фестиваль собрал 1,5 тыс. участников со всей России и более 3 тыс. гостей, которые смогли увидеть танцевальные баттлы и посетить мастер-классы и шоу-кейсы от специалистов в этой сфере.

По итогам соревнований победителями восьми номинаций Respect My Talent 2025 стали:

Kids-1: Артурчик I-town;

Kids-2: Борис;

House Beginners: Борис;

Hip-Hop Beginners: GROZA;

Pro House: Atazhan;

Popping: Salah (Франция);

VK Музыка Battle: Gulya;

Pro Hip-Hop: Franky Dee (Германия).

История Respect My Talent началась в 2009 году как серия локальных баттлов. Сегодня фестиваль объединяет тысячи танцоров и зрителей, формируя профессиональное сообщество и способствуя развитию танцевальной культуры в России.