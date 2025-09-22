В спорткомплексе "Крылья Советов" с 19 по 21 сентября прошел крупнейший танцевальный фестиваль России Respect My Talent.
В 2025 году фестиваль собрал 1,5 тыс. участников со всей России и более 3 тыс. гостей, которые смогли увидеть танцевальные баттлы и посетить мастер-классы и шоу-кейсы от специалистов в этой сфере.
По итогам соревнований победителями восьми номинаций Respect My Talent 2025 стали:
- Kids-1: Артурчик I-town;
- Kids-2: Борис;
- House Beginners: Борис;
- Hip-Hop Beginners: GROZA;
- Pro House: Atazhan;
- Popping: Salah (Франция);
- VK Музыка Battle: Gulya;
- Pro Hip-Hop: Franky Dee (Германия).
История Respect My Talent началась в 2009 году как серия локальных баттлов. Сегодня фестиваль объединяет тысячи танцоров и зрителей, формируя профессиональное сообщество и способствуя развитию танцевальной культуры в России.