ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 сентября. /ТАСС/. Ведущий, актер и режиссер Александр Гордон, продюсер Анна Шалашина, кастинг-директор Владимир Голов, актер, режиссер, и сценарист Наур Гармелия, директор дистрибуции и проката в АО "Казахфильм" Алмагуль Тлеуханова и другие эксперты вошли в жюри IV Международного кинофестиваля дебютных фильмов Евразийского континента "Одна шестая", который пройдет с 25 по 30 сентября в Екатеринбурге. Об этом сообщили ТАСС организаторы.

"Фильмы конкурсной программы будут оценивать эксперты киноиндустрии. В состав жюри в этом году вошли: игровое кино - Александр Гордон, ведущий Первого канала, актер и режиссер, Анна Шалашина, продюсер, основатель компании Wish Media, член европейской ассоциации Eave (B’est), Владимир Голов, кастинг-директор, мастер курса "Кастинг-директор" во ВГИКе, Наур Гармелия, актер, режиссер, сценарист, документальное кино - Екатерина Вульфович, креативный продюсер документального направления онлайн-кинотеатра Premier и видеохостинга Rutube, Евгений Горяинов, звукорежиссер кино, педагог, выпускник Московской Международной Киношколы и ВГИК, Алмагуль Тлеуханова (Казахстан), кинопродюсер, директор дистрибуции и проката в АО "Казахфильм", CEO продюсерской компании "Almapictures", - объявили организаторы.

Президент фестиваля Евгений Григорьев пояснил, что члены жюри подбиралось таким образом, чтобы каждый из них имел возможность поучаствовать в судьбе либо картины, либо конкурсанта. "А у любого конкурсанта, вне зависимости от итогов фестиваля, будет возможность познакомиться и пообщаться с нашим жюри. И возможно, в будущем сложится продюсерский тандем, потому что молодому режиссеру очень важно искать возможности для того, чтобы сказать "я есть" и сказать это тем, кто в этом нуждается", - сказал он.

Фильм открытия в этом году - комедия "(Не) искусственный интеллект" от Алексея Чадова. По сюжету, во время экскурсии в научно-исследовательском центре 17-летний студент- первокурсник случайно попадает в испытательный образец новой модели робота, обладающего собственной волей и разумом. Машина берет управление на себя и принимает решение сбежать из лаборатории.

"Одна шестая" - хаб между азиатским и европейским кинорынками, коммуникационная площадка для обмена опытом между профессионалами киноиндустрии Европы и Азии (России, Китая, Южной Кореи, Индии, Ирана, Казахстана и других стран Евразийского континента). Проводится при поддержке Министерства культуры РФ и Министерства культуры Свердловской области. Фестиваль впервые состоялся в 2022 году в Екатеринбурге по инициативе Свердловской киностудии при поддержке Министерства культуры РФ и Министерства культуры Свердловской области. В 2024 году фестиваль посетило больше 10 тыс. человек.

ТАСС - генеральный информационный партнер фестиваля.