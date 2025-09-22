В Узбекистане первый фестиваль искусства РФ начался с балета "Ромео и Джульетта"

Главные роли исполнили Артем Веденкин и Кристина Михайлова

ТАШКЕНТ, 22 сентября. /ТАСС/. Первый фестиваль российского искусства в Узбекистане начался на сцене ГАБТ имени А. Навои в Ташкенте с показа балета Сергея Прокофьева "Ромео и Джульетта", передает корреспондент ТАСС.

Как рассказал перед началом представления журналистам заместитель председателя правительства - министр культуры, печати и по делам национальностей Марий Эл, художественный руководитель Марийского государственного академического театра оперы и балета имени Э. Сапаева, заслуженный артист России Константин Иванов, он находится впервые в Ташкенте, а артисты театра исполнят пьесу английского драматурга Уильяма Шекспира в его авторской интерпретации.

"В 2007 году, когда я защищал спектакль в ГИТИСе, это моя дипломная работа была, председатель комиссии был Лавровский Михаил Леонидович, сын Леонида Михайловича Лавровского, который поставил в свое время эталонный [балет] "Ромео и Джульетта", в котором танцевала сама Галина Сергеевна Уланова. Конечно, представляете, какое было мое волнение, но Михаил Леонидович принял мой спектакль, сказал, что он совершенно не похож на авторскую версию его отца, но для меня это была очень большая похвала", - рассказал он историю постановки.

Иванов подчеркнул, что спектакль очень ему дорог, его показывали, в частности, в Каннах и Венеции.

"Когда-то я сам лично танцевал Ромео", - отметил постановщик, но 22 сентября на сцену вышел его ученик Артем Веденкин, роль Джульетты исполнила Кристина Михайлова. Балет в двух актах окончился сценой, где Джульетта просыпается и видит еще живым Ромео, который умирает на ее глазах.

О сотрудничестве России и Узбекистана

Президент Центра кинофестивалей и международных программ заслуженный деятель искусств России Татьяна Шумова заявила журналистам, что такие фестивали трудно переоценить, поскольку культуры стран взаимно обогащают друг друга: "Наше пространство - оно неделимое культурное пространство". Она сказала, что очень рада исполнению мечты - провести подобный фестиваль - и выразила надежду, что он станет ежегодным.

"Мы надеемся, что это будет добрая традиция и фестиваль этот будет ежегодный", - отметила президент Центра. Также Шумова выразила благодарность руководителю Фонда развития культуры и искусства Узбекистана Гаянэ Умеровой за вклад и особый подход в общей работе.

"Это приятно, это профессионально и это залог того, что мы будем это продолжать", - подытожила она.

Иванов также добавил, что ведутся переговоры о сотрудничестве между странами в культурной сфере.

"Завтра у нас будут переговоры с руководителем театра, сегодня тоже был ряд переговоров с Фондом [развития] культуры [и искусства Узбекистана]. Мы уже проговариваем возможности сотрудничества между нашим регионом Республикой Марий Эл, вообще с Российской Федерацией для того, чтобы ваш театр смог приехать к нам в Россию и сделать некие обменные гастроли, которые сегодня также поддерживаются правительством Российской Федерации", - сказал он.

О фестивале

Первый фестиваль российского искусства в Узбекистане "Мир искусств" проходит в Ташкенте с 22 по 26 сентября. В его программу входит показ балета "Ромео и Джульетта", творческая встреча с народным артистом России Кареном Шахназаровым, музыкально-литературный спектакль о Маяковском и Есенине, оперный гала-концерт с участием солистов ведущих мировых театров и народные танцы.

Организаторами фестиваля выступают Министерство культуры РФ, Центр кинофестивалей и международных программ, Фонд развития культуры и искусства Узбекистана, правительство Марий Эл, Министерство культуры, печати и по делам национальностей Марий Эл.