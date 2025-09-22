Военный мечтал, чтобы его произведение прозвучало с большой сцены, сообщили в пресс-службе мероприятия

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Премьера песни погибшего в ходе специальной военной операции (СВО) бойца состоится на финальном концерте конкурса патриотической песни Олега Газманова "Родники-2025. Посвящение Героям Отечества" 30 сентября в Санкт-Петербурге. Ее исполнит заслуженная артистка РФ, член жюри конкурса Юта, сообщили ТАСС в пресс-службе конкурса.

"На концерте в Санкт-Петербурге 30 сентября состоится премьера песни погибшего на СВО бойца, которую исполнит член жюри конкурса "Родники", заслуженная артистка России Юта", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что погибший боец мечтал, чтобы его песня прозвучала с большой сцены. На концерт приглашены мать и вдова героя.

Концерт откроет Олег Газманов, который исполнит новую песню "Время героев". Его выступление поддержит хор кадетов Санкт-Петербургского военного кадетского корпуса. В программе также примут участие хор Нахимовского училища, казачий хор "Братина", театр танца Яны Дынько и другие коллективы.

Победители будут определены в пяти номинациях, зрители смогут проголосовать онлайн в социальной сети "ВКонтакте". В состав жюри вошли заслуженные артисты России: Юта, Сергей Войтенко и Зара. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

ТАСС - официальный информационный партнер конкурса.