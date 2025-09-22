Ведущим вечера стал Александр Олешко

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Концерт-посвящение памяти поэта Николая Добронравова, ушедшего из жизни два года назад, прошел в Зале церковных соборов храма Христа Спасителя, передает корреспондент ТАСС. В программу вечера, который его вдова народная артистка СССР Александра Пахмутова, присутствующая на концерте, назвала "В песнях останемся мы…", вошли легендарные композиции творческого тандема Пахмутовой и Добронравова.

В концерте вместе с Пахмутовой выступили народный артист России Авангард Леонтьев, лауреаты международных конкурсов Максим Лисин, Илья Кутюхин, солисты Молодежной оперной программы Большого театра. За дирижерский пульт Центрального концертного оркестра МВД России встал Феликс Арановский. Ведущий вечера - народный артист России Александр Олешко. Режиссер концерта-посвящения - Оксана Шелест, организатор вечера - Культурный фонд Александры Пахмутовой.

Москва простилась с поэтом Николаем Добронравовым 20 сентября 2023 года. Автора песен "Как молоды мы были", "Нежность", "Надежда" и многих других похоронили на Новодевичьем кладбище.

Николай Добронравов родился 22 ноября 1928 года в Ленинграде. В молодости Добронравов мечтал стать актером и получил образование в Школе-студии имени В. И. Немировича-Данченко при МХАТ СССР имени М. Горького (нынешняя Школа-студия МХАТ). В 1950-х годах он был актером в Московском театре юного зрителя (МТЮЗ), также снимался в фильмах "Спортивная честь" и "Возвращение Василия Бортникова". Тогда же Добронравов занялся литературой. В 1952 году он окончил Московский городской учительский институт.

В 1956 году Добронравов женился на композиторе Александре Пахмутовой. В творческом союзе с супругой поэт создал множество произведений, получивших широкую популярность. Среди них - песни о строителях Сибири, в том числе в соавторстве с Сергеем Гребенниковым ("Письмо на Усть-Илим", "Девчонки танцуют на палубе", "Главное, ребята, сердцем не стареть!", "Прощание с Братском"), летчиках и космонавтах ("Обнимая небо", "Мы учим летать самолеты", "Знаете, каким он парнем был", "Как нас Юра в полет провожал"), спорте и спортсменах ("Команда молодости нашей", "Трус не играет в хоккей", "Герои спорта", песня церемонии закрытия летней Олимпиады 1980 года "До свидания, Москва!"), песни о молодежи и революции ("Орлята учатся летать", "Любовь, комсомол и весна", "И вновь продолжается бой"), а также лирические композиции ("Нежность" - в соавторстве с Сергеем Гребенниковым, "Мелодия", "Беловежская пуща", "Как молоды мы были", "Надежда", "Нам не жить друг без друга", "Птица счастья" и другие).

Песни на стихи Добронравова в разное время исполняли Георг Отс, Муслим Магомаев, Иосиф Кобзон, Лев Лещенко, Эдита Пьеха, Валентина Толкунова, Эдуард Хиль.