МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Московский государственный академический камерный хор под управлением своего основателя Владимира Минина откроет сезон 2025-2026 в Концертном зале имени П. И. Чайковского 23 сентября. В программе сочинение итальянского композитора Джоаккино Россини "Маленькая торжественная месса".

В пресс-службе отметили, что именно Хор Минина сыграл ключевую роль в истории исполнений "Маленькой торжественной мессы" в России. Так, перед тем как в 1979 году коллектив исполнил ее на концерте, она не исполнялась в России более ста лет.

В состав участников исполнения вошли лауреат крупных международных конкурсов пианист Александр Романовский, приглашенная солистка музыкальных театров России Елена Миляева (сопрано), солисты Большого театра Ксения Дудникова (меццо-сопрано) и Илья Селиванов (тенор), солист Московского театра "Новая опера" имени Е. В. Колобова Константин Федотов (бас). Партию органа исполнит Марианна Высоцкая, а за дирижерским пультом - художественный руководитель хора Тимофей Гольдберг. Концерт начнется в 19:00.

Московский государственный академический камерный хор был создан в 1972 году ректором Государственного музыкально-педагогического института им. Гнесиных, дирижером, профессором Владимиром Мининым. В разное время с хором выступали Ирина Архипова, Елена Образцова, Мария Гулегина, Зураб Соткилава, Евгений Нестеренко, Александр Ведерников, Паата Бурчуладзе и другие. Коллектив записал более 30 музыкальных дисков, в том числе на известной фирме Deutsche Grammophon.