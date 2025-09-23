Специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству отметил, что Россия отстаивает гуманистические ценности, присущие культуре в целом

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Культура и творчество призваны гармонизировать мир, а не увеличивать хаос. Таким мнением в беседе с ТАСС поделился специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой в рамках XI Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур, который проходил с 10 по 13 сентября.

"В рамках человеческой жизни мы должны гармонизировать мир. Это один из ключевых подходов, который развивает всю культурную деятельность. Несмотря на сложности жизни, культура и творчество способствуют гармонизации, а не умножению хаоса. Это очень важно", - сказал он.

Швыдкой обратил внимание на то, что ранее президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что Россия является хранительницей традиционных европейских ценностей. "Когда мы говорим о том, что Россия отстаивает традиционно-нравственные духовные ценности, речь идет о гуманистических ценностях, присущих культуре в целом. <…> И в этом смысле форум продемонстрировал, что многие страны и представители различных государств испытывают потребность в таком подходе", - дополнил он.

О форуме

XI Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур проходил с 10 по 13 сентября. Тема форума в этом году - "Возвращение к культуре - новые возможности". Гостями и участниками форума стали деятели мировой культуры: режиссеры, артисты, художники, писатели, музыканты, ученые и предприниматели. Всего на форуме выступили более 400 спикеров из России и зарубежных стран. В рамках деловой программы прошло 11 тематических секций, включая новую - "Художественное образование".

Форум проводится с 2012 года. Президент РФ Владимир Путин несколько раз принимал участие в его работе. Глава государства обращал внимание на миротворческую миссию культуры, которая сближает народы вопреки политическим разногласиям или экономическим трудностям, несет людям высокие ценности гуманизма, равноправия и взаимного уважения.

