Специалистов ручного и сервисного труда всегда будет не хватать, отметил специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. России не хватает музыкантов, а также специалистов второго и третьего уровня в киноиндустрии и театрах, в том числе помощников режиссеров, считает специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. В беседе с ТАСС он также отметил, что представителей профессий, связанных с ручным трудом, всегда будет не хватать.

"Если говорить о художественном творчестве, то, как ни странно, у нас [в России] не хватает музыкантов. Особенно когда речь идет о не самых массовых инструментах, таких как английский рожок или гобой. Но ведь без них невозможно собрать полноценный филармонический оркестр. У нас не хватает и исполнителей на медных инструментах. Если посмотреть на провинциальные консерватории, то конкурсы на поступление туда практически отсутствуют: берут тех, кто приходит и хоть как-то играет", - сказал он, подчеркнув, что такая тенденция связана с потерей престижа и недостатком дохода в этой профессии. "Также существует острый дефицит специалистов второго и третьего ряда в киноиндустрии и театрах: помощников режиссеров, монтировщиков, звукооператоров и постановщиков света", - добавил Швыдкой.

По его словам, всегда будет нехватка специалистов ручного и сервисного труда. "Мы говорим о таких профессиях, как электрики, техники, официанты. Последних, например, все равно не заменят роботы: люди предпочитают человеческий контакт и эмоции. Например, профессия визажиста всегда будет требовать человеческого участия. В приоритете всегда будет человеческий труд", - заявил собеседник агентства.

Кроме того, Швыдкой отметил, что в современном мире происходит переформатирование рынка труда в IT. Некоторые задачи, ранее выполнявшиеся людьми, теперь могут быть реализованы с помощью алгоритмов, и работникам в ряде профессий потребуется приобретать дополнительные навыки. "С учетом изменений в технологиях, таких как виртуальная реальность, ряд профессий может оказаться ненужным. Поэтому важно постоянно следить за потребностями рынка труда. Я также хочу отметить, что не хватает школьных педагогов, особенно учителей музыки. Все, что связано с живым творчеством, будет скоро на вес золота", - резюмировал он.