МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Второй сезон проекта "Джаз в московские школы" стартовал в Москве. В этом учебном году его аудиторией станут не только ученики 7-11-х, но также 5-6-х классов, студенты колледжей и воспитанники центров дополнительного образования, сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова.

"В прошлом году в столичных школах прошло 25 джазовых концертов с шедеврами мировой музыки, которые посетили свыше 7 тыс. школьников. Учитывая большую популярность проекта, мы решили расширить его аудиторию в новом сезоне. Теперь услышать выступления Большого джазового оркестра под руководством Петра Востокова смогут не только старшеклассники, но и ученики средней школы, студенты колледжей и воспитанники центров допобразования. Мы хотим, чтобы как можно больше юных москвичей могли приобщиться к этому музыкальному жанру и познакомиться с творческими людьми", - сказала Ракова, слова которой приводит пресс-служба столичного комплекса соцразвития.

На концертах профессиональные артисты исполнят классические и современные джазовые композиции, а также расскажут об истории и секретах жанра. Участники смогут услышать произведения Дюка Эллингтона, Олега Лундстрема, Джорджа Гершвина и других известных композиторов. После каждого выступления у зрителей будет возможность пообщаться с музыкантами в неформальной обстановке. Первый концерт нового сезона прошел в школе № 37, его посетили более 500 человек.

"Проект "Джаз в московские школы", который стартовал в прошлом году, показал, что детям интересна хорошая музыка. Более того: джаз - это ведь не просто музыка, а целая культура со своей историей и традициями. На каждом выступлении мы рассказываем ребятам о том, как джаз появился в России, как развивался и чем живет сейчас. В этом году проект продолжится с новыми площадками и новыми слушателями", - цитирует пресс-служба слова Востокова.