МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Скульптуру "Самосвал" (Dump Truck) бельгийского нео-концептуалиста Вима Дельвуа установили на площади перед музейно-выставочным центром "Коллекция", который откроется в декабре. Это первый объект будущей программы паблик-арта, сообщили ТАСС в пресс-службе музея.

"23 сентября на площади перед музейно-выставочным центром "Коллекция", который откроется в декабре, установили одно из произведений из собрания музея. Это "Самосвал" (Dump Truck) - скульптура в натуральную величину из нержавеющей стали бельгийского художника Вима Дельвуа", - отметили в пресс-службе.

Директор музея "Коллекция" Ирина Толпина подчеркнула, что скульптура Вима Дельвуа стала символичным началом паблик-арт программы музея. "Самосвал Дельвуа - первая ласточка нашей паблик-арт программы. Он иронично отсылает к процессу строительства квартала "Зиларт" и к индустриальному прошлому ЗИЛа, где машины и промдизайн всегда были частью истории района. Для нас это символичный первый шаг к созданию нового музейного пространства", - сказала она.

Осенью рядом с "Самосвалом" появится еще один индустриальный артефакт - пресс Erfurt 1970-х годов, который использовался для штамповки кузовов грузовиков ЗИЛ.

Музей "Коллекция" создан по инициативе Андрея и Елизаветы Молчановых. Пятиэтажное здание в квартале "Зиларт", спроектированное Сергеем Чобаном и бюро "Спич", станет одной из новых культурных площадок Москвы.